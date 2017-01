POL-TUT: (VS-Villingen) Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots) - Ein 60-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch, gegen 18 Uhr, aus der Ausfahrt eines Parkplatzes auf die Klinikstraße gefahren, ohne die Vorfahrt zu beachten. Der 60-jährige Opel-Fahrer kollidierte dabei mit einem Ford eines 82-jährigen Fahrzeuglenkers. Beide Autofahrer waren angegurtet und wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell