POL-TUT: (VS-Villingen) 6000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

VS-Villingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, gegen 12.45 Uhr, in der Klinikstraße ist ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinem Ford Mondeo auf den stehenden VW Caddy einer 72-jährigen Frau auf. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

gez. Kim Koch

