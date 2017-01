POL-TUT: (VS-Villingen) Auffahrunfall durch Unaufmerksamkeit

VS-Villingen (ots) - Eine 52-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch, gegen 20 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf dem Nordring von Villingen leicht verletzt worden. Die 52-Jährige fuhr mit ihrem Smart von Villingen in Richtung Schwarzwald-Baar-Center und bremste vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt ab. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Smart auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

