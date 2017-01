POL-TUT: (Albstadt-Truchtelfingen) Drei Autos fahren aufeinander

Albstadt-Truchtelfingen (ots) - Am Mittwochabend hat eine 18-jährige Fahranfängerin in der Konrad-Adenauer-Straße nicht erkannt, dass vor ihr zwei Autos verkehrsbedingt anhalten müssen. Mit ihrem Audi prallte sie deswegen in Höhe vom Autohaus Fuss ins Heck des vor ihr haltenden PKWs. Die Wucht des Aufpralls reichte aus, um den Ford auf das vordere Auto, einen BMW, zu schieben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro. Den schlimmsten Schaden hat die 18-jährige Unfalverursacherin selbst. Ihr etwas älterer Audi wurde so stark demoliert, dass die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgeht. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell