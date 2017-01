POL-TUT: (Gauselfingen) Neunjähriges Kind auf der Bundesstraße angefahren - Polizei sucht Zeugen

Gauselfi ngen (ots) - Nachdem am Mittwochnachmittag, um 15.15 Uhr, auf der B 32 in Höhe der Gaststätte "Wiesental" ein neunjähriges Kind beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Fahrerin eines VW-Transporters war auf dem Weg in Richtung Burladingen, als in Höhe der Gaststätte zwei Kinder die Fahrbahn von links nach rechts überqueren wollten. Während das eine Kind stehen blieb, rannte die Neunjährige los und lief direkt vor den Transporter. Sie wurde von dem Auto erfasst und weggeschleudert. Bei dem Zusammenprall verletzte sich das Kind und musste zunächst ins Krankenhaus. Die Verletzungen erwiesen sich nicht als schwerwiegend, weshalb das Mädchen nach der ambulanten Behandlung wieder heimgehen konnte. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Zum Unfallzeitpunkt parkte, den polizeilichen Erkenntnissen zufolge, ein Pkw in Fahrtrichtung Burladingen am linken Fahrbahnrand und erschwerte die Sicht auf die beiden Kinder. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, die mit ihrer Aussage zur Sachverhaltsklärung beitragen können. Bitte melden sie sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0741 34879 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell