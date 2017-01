POL-TUT: (Dornstetten) Dieb tauscht gestohlenes Fahrrad gegen E-Bike

Dornstetten (ots) - Ein unbekannter Dieb hat am vergangenen Freitag, kurz vor Mitternacht, aus einer abgeschlossenen Garage auf dem Campingplatz Königskanzel im Freizeitweg ein E-Bike im Wert von über 2000 Euro gestohlen. In der Garage ließ er sein altes Fahrrad zurück. Wie die Polizei zwischenzeitlich feststellte, gehörte ihm auch dieses Fahrrad nicht. Er hatte es bereits Anfang November in Dornstetten geklaut und auch damals schon seinen alten Drahtesel zurückgelassen.

