POL-TUT: (Horb am Neckar) Spiegelstreifer zwischen Dettingen und Priorberg - Verursacher fährt davon

Horb am Neckar (ots) - Nach einen Spiegelstreifer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Priorberg sucht die Polizei den unfallflüchtigen Verursacher und benötigt dringend Hinweise. Am Dienstag, um 17 Uhr, fuhr ein Autofahrer mit seinem Mitsubishi von Dettingen in Richtung Priorberg. Auf einer unübersichtlichen Geraden kam ihm ein roter Kleintransporter entgegen. Der 45-Jährige wich nach rechts in den Schnee aus, während der Entgegenkommende auf der befestigten Straße blieb. Im Vorbeifahren streiften sich die Aussenspiegel. Beide Fahrzeugführer hielten an. Nach einem kurzen Wortwechsel stieg der Fahrer des Kleintransporters wieder in seinen Wagen und setzte seinen Weg in Richtung Dettingen fort, ohne den Verpflichtungen als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Beide Aussenspiegel wurden beschädigt. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von zirka 800 Euro aus und ermittelt jetzt wegen einer Unfallflucht. Bei der Suche nach dem Fahrer des roten Kleintransporters mit Werbeaufschrift benötigen die Ermittler Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich mit dem Polizeirevier Horb in Verbindung zu setzen (Telefon 07451 96 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell