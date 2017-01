POL-TUT: (Horb am Neckar) Zeugenaufruf: Polizei sucht Insassen eines schwarzen PKWs als Zeugen für Unfall zwischen Hirschhofkreuzung und Ahldorf

Horb am Neckar (ots) - Nach dem Verkehrsunfall am 11. Januar an der Auffahrt zu Bundesstraße 32 zwischen Hirschhofkreuzung und Ahldorf (wir berichteten) sucht die Polizei nach den Insassen eines schwarzen PKWs. Das Auto in Golf-Größe fuhr hinter dem VW Lupo der Unfallverursacherin. Nach dem Zusammenstoß hielt das Fahrzeug kurz an und fuhr anschließend in Richtung Hirschhofkreuzung weiter. Die Insassen dieses Fahrzeugs müssten nach Einschätzung der Polizei den Unfallhergang beschreiben können und sind deshalb wichtige Zeugen. Bitte melden sie sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell