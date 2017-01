POL-TUT: (Pfohren "Teilhof" - Hüfingen, Bundesstraße 31) Gelöste Eisplatte eines Transporters beschädigt Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos - Polizei sucht Zeugen

Pfohren "Teilhof" - Hüfingen, Bundesstraße 31 (ots) - Eine gelöste Eisplatte vom Dach eines weißen Transporters hat am Mittwochvormittag, kurz nach 11 Uhr, auf der Bundesstraße 31, zwischen dem Pfohrener "Teilhof" und der Donaubrücke Höhe Neudingen, eine Windschutzscheibe eines entgegenkommenden VW Passats beschädigt. Der Lenker des blauen VW Passats war - vom "Wartenberg" bei Geisingen kommend - auf der Bundesstraße 31 in Richtung Hüfingen unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Richtung Pfohren und dem "Teilhof" und noch vor der folgenden Donaubrücke kam dem Passat ein weißer Kleintransporter entgegen. Just im Moment der Begegnung löste sich vom Dach des Transporters eine große Eisplatte und schlug auf die Windschutzscheibe des Passats. Die Scheibe ging dabei zu Bruch. Ohne anzuhalten fuhr der unbekannte Lenker des weißen Transporters weiter in Richtung Geisingen. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun gegen den unbekannten Transporter-Fahrer wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um sachdienliche Hinweise.

