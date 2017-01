POL-TUT: (Döggingen, Tunnel Bundesstraße 31) Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens rammt elektronische Verkehrseinrichtung im Dögginger Tunnel - Polizei bittet um Hinweise

Döggingen, Tunnel Bundesstraße 31 (ots) - In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, gegen 03.50 Uhr, hat ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens eine elektronische Verkehrseinrichtung im Dögginger Tunnel beschädigt und ist anschließend in Richtung Freiburg geflüchtet. Vermutlich ist der Lkw-Fahrer auf dem Weg auf der Bundesstraße 31 in Richtung Freiburg in einem Moment der Unachtsamkeit in der Nordröhre des Tunnels zu weit nach rechts gekommen. Die Fahrzeugfront des Lastwagens überfuhr eine vorhandene Bordsteinkante und prallte dabei gegen eine montierte elektronische Wechsel-Verkehrsanzeige. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an der Einrichtung in Höhe von etwa 8000 Euro zu kümmern, setzte der Lenker des Sattelzuges seine Fahrt in Richtung Freiburg fort. Anhand einer vorhandenen Videoaufzeichnung konnte festgestellt werden, dass es sich um einen Sattelzug-Lastwagen mit dunklem Führerhaus und einem hellen Kofferaufbau des Sattelzuganhängers handelt. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Sattelzug.

