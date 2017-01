POL-TUT: Dornstetten: E-Bike aus Garage gestohlen - dreister Täter kehrte nochmal zum Tatort zurück - bitte Zeugenaufruf

Dornstetten (ots) - Am vergangenen Freitag, gegen 23.50 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike aus einer verschlossenen Garage auf dem Campingplatz Königskanzel gestohlen. Der dreiste Täter kam zunächst mit einem normalen Fahrrad auf den Campingplatz und verließ diesen nach ein paar Minuten wieder. Kurze Zeit später tauchte er nach den bisherigen Ermittlungen wieder mit seinem Fahrrad auf dem Campingplatz auf. Kurze Zeit später fuhr er mit dem gestohlenen E-Bike vom Platz. Sein Fahrrad hatte er in der Garage zurück gelassen. Der freche Täter kehrte schließlich am frühen Morgen noch einmal zurück, soll sich aber sofort wieder entfernt haben. Beim Diebesgut handelt es sich um ein E-Bike der Marke Ghost im Wert von zirka 2.000 Euro. Wer in dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtete oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter und dessen Diebesgut machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Dornstetten, Telefon 07443/9642660, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell