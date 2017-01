POL-TUT: (Sigmaringen - Winterlingen, Bundesstraße 463) Fiat Panda kommt von der Straße ab und überschlägt sich - Autofahrerin leicht verletzt

Sigmaringen - Winterlingen, Bundesstraße 463 (ots) - Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 19-jährige Fahrerin eines Fiat Pandas bei einem Unfall mit Fahrzeugüberschlag am Mittwochmorgen, kurz nach 06.00 Uhr, zwischen der Abfahrt Storzingen und Winterlingen-Blättringen auf der Bundesstraße 463. Die junge Frau war in Richtung Winterlingen unterwegs, als sie kurz nach der Abzweigung Richtung Storzingen (Stetten am kalten Markt) mit ihrem Wagen auf einer Schneeverwehung ins Schleudern geriet. Der Fiat-Kleinwagen kam von der Straße ab und überschlug sich am angrenzenden Fahrbahnrand. Die bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzte 19-Jährige wurde nach einer Erstbehandlung durch die am Unfallort eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Sigmaringen gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des erheblich beschädigten Pandas. An diesem war ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell