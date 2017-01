POL-TUT: (Horb)Eisplatten von Lkw gefallen und andere Fahrzeuge beschädigt - bitte Zeugenaufruf

Horb (ots) - Am Dienstag, gegen 15.40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Landesstraße 355 aus Richtung Kegelhof kommend in Fahrtrichtung Leimgrube, als sich eine dicke Eisplatte von seinem Anhänger löste und einen entgegenkommenden Lkw traf. Die Eisplatte hatte einen Durchmesser von zirka 30 Zentimeter. Sie schlug am entgegenkommenden Lkw Mercedes Atego im Frontbereich ein und verursachte einen Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Durch den Aufprall der zerbrach die Platte und Bruchstücke flogen auf die Gegenfahrbahn wo sie einen weißen Mercedes CLA trafen. Die Polizei bittet nun den Fahrer des weißen Mercedes CLA oder Personen die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Horb, Telefon 07451-960, zu melden.

