POL-TUT: (Winterlingen - Sigmaringen, Bundesstraße 463) 7000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Winterlingen - Sigmaringen, Bundesstraße 463 (ots) - Etwa 7000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr, auf der Bundesstraße 463 bei Winterlingen passiert ist. An diesem Morgen waren ein 25 Jahre alter Renault-Fahrer und hinter diesem ein 18-jähriger Lenker eines VW Polos in Richtung Sigmaringen unterwegs. Als der Fahrer des Renaults verkehrsbedingt abbremsen musste, reagierte der nachfolgenden Fahranfänger zu spät und prallte mit dem benutzten Polo in das Heck des bremsenden Wagens. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell