POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Schneematsch führt zu Unfall und 20000 Schaden

Furtwangen im Schwarzwald (ots) - Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch, gegen 06.15 Uhr, wegen vorhandenem Schneematsch mit ihrem Renault Capture in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern gekommen. Die 30-Jährige fuhr auf der Bregstraße in stadtauswärtiger Richtung und kam nach dem Passieren der Einmündung Martin-Schmitt-Straße ins Rutschen. Dabei kollidierte der Renault Capture mit einem entgegenkommenden VW Golf. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 20000 Euro.

