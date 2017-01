POL-TUT: (Tuttlingen) Ausgelöster Brandmelder verursacht Feuerwehreinsatz

Tuttlingen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache hat am frühen Mittwochmorgen, gegen 04.15 Uhr, ein Brandmelder im Traforaum eines Unternehmens für Medizintechnik in der Straße "In Grubenäcker" ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Die Tuttlinger Wehr rückte mit drei Fahrzeugen und 12 Mann zu dem vermeintlichen Brand aus, konnte dann aber kein Feuer feststellen. Nach Überprüfung des Firmen-Traforaumes konnte die Feuewehr wieder zurückfahren.

