POL-TUT: (Wehingen-Harras) Verschmutzte Windschutzscheibe führt zu Unfall - 8000 Euro Schaden

Wehingen-Harras (ots) - Eine verschmutzte Windschutzscheibe eines Renaults hat am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit einem geparkten Pkw auf der Obernheimer Straße und zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro geführt. Ein 19-Jähriger war mit einem Renault auf der Obernheimer Straße in Harras ortsauswärts unterwegs und betätigte den Scheibenwischer, um die verschmutzte Windschutzscheibe zu reinigen. Durch den dabei entstehenden Schmierfilm fehlte dem jungen Mann für einen Moment die freie Sicht nach vorne und er prallte mit dem Wagen heftig gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Glücklicherweise blieb der 19-Jährige dabei unverletzt. Sein nicht mehr fahrbereiter Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell