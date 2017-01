POL-TUT: (Hattingen - Emmingen-Liptingen, Kreisstraße 5929) Windböe erfasst Lastwagen und drückt diesen in die Leitplanken

Hattingen - Emmingen-Liptingen, Kreisstraße 5929 (ots) - Am Dienstagnachmittag ist auf der Kreisstraße 5929 zwischen Hattingen und Emmingen ein Lastwagen von einer starken Windböe erfasst und in die Leitplanken gedrückt worden. Der 55-jährige Lenker des Lastwagens war kurz nach 14.30 Uhr in Richtung Emmingen unterwegs, als das Fahrzeug von der starken Böe erfasst und nach rechts gedrängt wurde. Hierbei konnte der Fahrzeuglenker nicht verhindern, dass der Lkw seitlich wegrutschte und in die Leitplanken prallte. Im Anschluss drehte sich der Lastwagen noch quer zur Straße und verhakte sich am Fahrzeugheck mit den Schutzplanken. Am Lkw und den Leitplanken entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Für die Bergung des Lasters musste die Kreisstraße vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell