POL-TUT: (Schramberg) Geparkten Audi beschädigt

Schramberg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, 12.1.17, ist in der Oberndorfer Straße ein Audi A6, vermutlich bei einem Einparkvorgang, beschädigt worden. Der Audi war in der Zeit von 20.30 Uhr, bis 23 Uhr, auf einem Parkplatz vor der Gaststätte "Stammhaus" geparkt. Der unbekannte Fahrer eines gelben Fahrzeuges streifte den Audi im Frontbereich. Ohne sich um den Schaden von rund 400 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel: 07422 2701-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell