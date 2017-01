POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Unfall auf der Kreisstraße 5503 - Polizei sucht Zeugen

Oberndorf am Neckar (ots) - Auf der Kreisstraße 5503 ist es am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem der Unfallverursacher anschließend flüchtete. Ein 45-jähriger Lenker eines VW war mit seinem Pkw von Bochingen in Richtung Sigmarswangen unterwegs. Kurz vor dem dortigen Waldstück kam dem 45-Jährigen ein 7,5 Tonner Lkw mit Planenaufbau entgegen. In der Folge streiften sich die beiden Fahrzeuge. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Der entstandene Sachschaden am VW wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Lkw nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell