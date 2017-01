POL-TUT: (Donaueschingen) Behinderungen durch Schneeverwehungen

Donaueschingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es auf der Autobahn 864 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen vermehrt zu Verkehrsunfällen aufgrund von Schneeverwehungen gekommen. Besonders betroffen waren auch die Bundesstraße 27 an der "Behlaer Höhe", die Strecke bei Blumberg-Randen sowie die Landesstraße 171 zwischen Mundelfingen und Hausen vor Wald. Dort war wegen eines querstehenden Fahrzeugs für etwa 30 Minuten keine Weiterfahrt möglich. Zudem blieben mehrere Fahrzeuge in der Schneeverwehung stecken oder kamen von der Fahrbahn ab. Die Straßenmeisterei war beinahe die ganze Nacht im Einsatz.

