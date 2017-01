POL-TUT: (Autobahndreieck Bad Dürrheim - Donaueschingen) Zu schnell auf der Autobahn unterwegs, Pkw kommt ins Schleudern

Autobahndreieck Bad Dürrheim - Donaueschingen (ots) - Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist es am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, zu einem Unfall auf der Bundesautobahn A 864 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und Donaueschingen gekommen. Ein 51-jährige BMW-Fahrer kam infolge Schneeverwehungen auf der dann winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke. Von dort wurde der BMW abgewiesen und kam schließlich unterhalb einer Böschung am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Mann hatte Glück und wurde nicht verletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell