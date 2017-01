POL-TUT: (Donaueschingen-Pfohren - Immenhöfe, Kreisstraße 5749) 18-jähriger Fahrzeuglenker kommt von Fahrbahn ab

Donaueschingen-Pfohren - Immenhöfe, Kreisstraße 5749 (ots) - Auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und in einem angrenzenden Acker gelandet ist ein 18-jähriger Autofahrer am Dienstag, gegen 15.40 Uhr, zwischen Pfohren und Immenhöfe auf der Kreisstraße 5749. Der 18-Jährige war mit einem Mitsubishi Colt in Richtung Immenhöfe unterwegs, als sein Wagen aufgrund von Schneeverwehungen nach links von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Acker landete. Verletzt wurde niemand. der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

gez. Kim Koch

