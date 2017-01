POL-TUT: (Tuningen - Bundesstraße 523) Lastwagen kommt wegen Schneeverwehungen von Fahrbahn ab

Tuningen - Bundesstraße 523 (ots) - Am Dienstag, gegen 21.50 Uhr, ist ein Lastwagen auf der Bundesstraße 523 bei Tuningen von der Fahrbahn abgekommen. Der 38-jährige Fahrzeuglenker fuhr von Tuttlingen in Richtung Schwenningen, als sich sein Lkw aufgrund von Schneeverwehungen drehte und in der Leitplanke der Gegenfahrspur zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

