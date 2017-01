POL-TUT: (Bad Dürrheim - VS-Marbach, Kreisstraße 5734) Alkoholisierte Autofahrerin kommt von Straße ab

Bad Dürrheim - VS-Marbach, Kreisstraße 5734 (ots) - Zwischen Marbach und Bad Dürrheim ist am Dienstagabend, gegen 18.50 Uhr, eine 76-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn der Kreisstraße 5734 abgekommen und im Acker gelandet. Die Fahrzeuglenkerin fuhr in Richtung Marbach, als sie kurz vor der Einmündung in Richtung Zollhaus alkoholbedingt nach links von der Fahrbahn abkam. Beim Aussteigen verletzte die Frau sich auch noch leicht einen Fuß an der Leitplanke, weshalb sie mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik gebracht werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von etwa 1,0 Promille. Daraufhin erfolgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Frau wird sich nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten müssen.

