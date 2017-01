POL-TUT: (Burladingen) Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in der Hauptstraße - Polizei bittet um Hinweise

Burladingen (ots) - Bereits im Zeitraum vom vergangenen Samstagspätnachmittag, 14.01., bis Sonntagspätnachmittag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Hauptstraße nahe dem Kreisverkehr Josef-Mayer-Straße einzubrechen. Der Unbekannte kletterte an der Südseite des Anwesens über eine Gartentüre und eine Regenrinne auf einen Balkon des unbewohnten Hauses. Vergeblich versuchte er dort und später an der Ostseite des Gebäudes die Rolläden an verschiedenen Fenster aufzuhebeln. Nach über 20 Hebelversuchen brach der Täter das Vorhaben ab und verließ das Grundstück mit einem hinterlassenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Burladingen (07475 9500-10) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell