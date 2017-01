POL-TUT: (Balingen) Brandalarm in der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule

Balingen (ots) - Vermutlich hat der "Dampf" einer auf der Herrentoilette gerauchten E-Zigarette am Dienstagvormittag, gegen 09.45 Uhr, einen Brandalarm in der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Nach Auslösung des Alarms wurde die Gewerbeschule vorsorglich geräumt. Schnell stellten die eintreffenden Kräfte der Balinger Wehr zusammen mit dem Hausmeister der Schule fest, dass kein Brand vorlag. So konnte die Schule kurz nach 10 Uhr für das Betreten wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell