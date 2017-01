POL-TUT: (Schömberg) Einbruch in Lebensmittelgeschäft in der Straße "Im Grund" - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schömberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, etwa gegen 00.50 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Im Grund" eingebrochen und hat daraus Zigaretten und mehrere Flaschen Whisky entwendet. Der Unbekannte schlug ein Fenster am Gebäude ein und gelangte so in den Verkaufsraum des Lebensmittelgeschäftes. Nun ermittelt die Polizei Balingen (07433 264-0) wegen schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

