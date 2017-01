POL-TUT: (Balingen) Unfall im Kreisverkehr Hauptwasen und Heselwanger Straße - 5000 Euro Schaden

Balingen (ots) - Rund 5000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstagabend, gegen 17.45 Uhr, am Kreisverkehr Hauptwasen und Heselwanger Straße in Balingen-Nord ereignet hat. Dort wollte eine 36-jährige Lenkerin eines Skoda Octavias in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei einen bevorrechtigte Fahrerin eines VW Polos, die schon im Kreisverkehr unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

