POL-TUT: (Rottweil) Verkehrsunfall auf der Eichenstraße - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots) - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 14.20 Uhr, auf der Eichenstraße. Ein 27-jähriger Lenker eines weißen Sprinters war mit seinem Fahrzeug in Richtung Fichtenstraße unterwegs. Hinter dem Sprinter fuhr eine 38-jährige Fahrzeuglenkerin mit einem roten Audi A2. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

