POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Unfallverursacher flüchtet in der Hechinger Straße

Albstadt-Tailfingen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, in der Hechinger Straße 152 im Vorbeifahren einen Opel Vectra gestreift und dabei einen Schaden in Höhe von zirka 3500 Euro angerichtet. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte er seinen Weg in Richtung Onstmettingen fort. Sachdienliche Hinweise zum Unfall bitte an den Polizeiposten Albstadt-Tailfingen, Telefon 07432 984314 0.

