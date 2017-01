POL-TUT: (Meßstetten) Auto brennt auf Kindergartenparkplatz

Meßstetten (ots) - Am Dienstagvormittag hat auf dem Kindergartenparkplatz in der Rathfelderstraße ein Auto gebrannt. Die 22-jährige Fahrzeugbesitzerin bemerkte beim Abstellen ihres VWs um 10.30 Uhr, dass Rauch aus dem Motorraum aufsteigt. Ein Helfer versuchte noch beherzt, den beginnenden Motorbrand mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. Seine Mühen waren umsonst. Als die Polizei am Brandort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr Meßstetten löschte den Brand. Der Motorraum brannte komplett aus. Deshalb geht die Polizei bei dem älteren VW-Modell von einem Totalschaden aus, der auf etwa 1500 Euro beziffert wird. Brandursache ist nach Sachlage ein technischer Defekt, zumal das Auto, so sagt es die Besitzerin, bereits auf der Fahrt spürbar unrund lief und an Leistung verlor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell