POL-TUT: (Bad Dürrheim) Blinde Zerstörungswut auf dem Gelände einer Firma für Reifen- und Autotechnik in der Carl-Friedrich-Benz-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim (ots) - In blinder Zertörungswut haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen vergangenem Samstagmittag und Montagmorgen vier Fahrzeuge beschädigt, die auf einem Gelände einer Firma für Reifen- und Autotechnik in der Carl-Friedrich-Benz Straße abgestellt waren. Die Unbekannten beschädigten an zwei Transportern, einem Lastwagen sowie an einem Anhänger verschiedene Reifen mit einem scharfen Gegenstand, rissen mutwillig vermutlich mit einer Zange vorhandene Reifenventile ab und schlugen Löcher in die Rückleuchten der Fahrzeuge. An einem Transporter wurde zudem das Glas am linken Außenspiegel eingeschlagen. Hinweise zu der unsinnigen Tat werden an das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell