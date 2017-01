POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unberechtigt in Gemeinschaftstiefgarage eingedrungen und daraus einen Satz Autoräder gestohlen

VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Art und Weise unberechtigt in eine Gemeinschaftstiefgarage in der "Alte(n) Poststraße" eingedrungen und haben daraus einen kompletten Satz hochwertige Autoräder im Wert von etwa 4000 Euro gestohlen. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell