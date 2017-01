POL-TUT: (Tuttlingen) In der Karlstraße Auto zerkratzt

Tuttlingen (ots) - Im Vorbeigehen hat ein bisher unbekannter Täter am Sonntagabend in der Karlstraße 48 ein Auto zerkratzt. Er zog einen spitzen Gegenstand über die linke Fahrzeugseite des schwarzen VW Golf und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941 0.

