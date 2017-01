POL-TUT: (Hattingen) Von der Straße gerutscht - Totalschaden

Hattingen (ots) - Ein Totalschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntag, um 16 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Hattingen und Möhringen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 51-jährige Frau fuhr in ihrem Fiat bergab in Richtung Möhringen. Auf der Gefällstrecke kam sie in einer Rechtskurve wegen Schnee- und Eisglätte ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Fiat kippte auf die Seite und rutschte, Unterboden voran, ins dortige Gestrüpp. Auf der Seite liegend kam der Wagen zu Stillstand. Die Frau konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Ein Fremdschaden entstand nicht. Der Sachschaden am verunfallten Pkw wird auf 6000 Euro geschätzt

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell