POL-TUT: (Niedereschach) Von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach liegen geblieben

Niedereschach (ots) - Wegen einer schneeglatten Fahrbahn ist eine 57-jährige Fahrerin eines Kleinwagens der Marke Toyota am frühen Montagmorgen auf der Eschachstraße ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dann mit ihrem Wagen im angrenzenden Straßengraben überschlagen. Die Frau war kurz nach 05.30 Uhr mit dem Toyota auf der Eschachstraße unterwegs, als der Wagen auf der schneeglatten Fahrbahn ausbrach, sich drehte und von der Fahrbahn abkam. Dort kippte der Wagen in einem angrenzenden Straßengraben um und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die 57-Jährige hatte Glück und wurde nicht verletzt. An dem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Dieser musste aus dem Graben geborgen und abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell