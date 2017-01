POL-TUT: (Tuttlingen) Autofahrer missachtet Vorfahrt

Tuttlingen (ots) - Beim Abbiegen von der Badstraße in die Trossinger Straße hat ein 79-jähriger Autofahrer am Sonntag, um 17 Uhr, einem Audi die Vorfahrt genommen. Der 79-Jährige bog von der Badstraße nach rechts in die Trossinger Straße ab. Aus Richtung Konzenberg kam im selben Moment eine 47-jährige Frau mit ihrem Audi, deren Herannahen der abbiegende Senior nicht beachtete. So kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Um etwa 1000 Euro höher liegt der Schaden bei dem Audi.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell