POL-TUT: (Trossingen) Blechschaden vor der Commerzbank - Beteiligte uneinig: Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots) - Am vergangenen Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, sind auf dem Parkstreifen vor der Commerzbank in der Hauptstraße zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 900 Euro. Über den Unfallhergang sind sich die Fahrer des Mercedes Benz und des VW Golf uneinig und beschuldigen sich gegenseitig. Deswegen sucht die Polizei zur Klärung des Sachverhalts nach dringend Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat und sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen zu melden (Telefon 07425 3386 6).

