POL-TUT: (Schramberg) Vorfahrt nicht beachtet

Schramberg (ots) - Vorfahrtsverletzung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montag, gegen 13.35 Uhr, an der Kreuzung David-Deiber-Straße / Alte Steige gewesen sein. Eine 34-jährige Lenkerin eines VS Sharan befuhr die Alte Steige und bog auf die David-Deiber-Straße ein. Hierbei missachtete die 34-Jährige die Vorfahrt einer 28-jährigen Skoda Fahrerin. Beide Frauen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

