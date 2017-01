POL-TUT: (Lauterbach) Heiße Asche löst Feuerwehreinsatz aus

Lauterbach (ots) - Am Montag, gegen 15.40 Uhr, ist es im Grundhofweg zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Lauterbach und Schramberg gekommen. Vermutlich durch zu früh entsorgte Asche, entstand in einer Plastiktonne ein Glimmbrand im Keller des Wohnhauses. Durch die starke Rauchentwicklung mussten die Wehrleute mit Atemschutz in den Keller vordringen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden ist gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell