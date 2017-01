POL-TUT: (Burladingen) Nach Ausrutscher gegen Sattelzug gefahren - 21.000 Euro Schaden

Burladingen (ots) - An der Einmündung der Schäfergasse in die Hauptstraße ist am Montag, um 8.45 Uhr, ein Pkw ins Rutschen gekommen und gegen einen Lastwagen gefahren. Die 40-jährige SEAT-Fahrerin rutschte wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse in die Hauptstraße hinein. Im selben Moment querte auf der Hauptstraße ein Sattelzug, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 40-Jährige prallte gegen den Auflieger. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 21.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

