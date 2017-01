POL-TUT: (Schätzungen) Hohenberhhalle mit Farbe besudelt - Polizei sucht Zeugen

Schätzungen (ots) - Zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 15 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen Teil der Fassade der Hohenberghalle mit verschiedenen Zahlen, Worten, Zeichen und Schlagworten besprüht. Mit unterschiedlichen Farben schrieb er Begriffe wie "Motherfucker", oder sich Reimendes wie "I'm the best, fuck the rest", auf die Fassade. Daneben prangen jetzt auch ein gemaltes männliches Geschlechtsteil und ein weiblicher Oberkörper. Wie hoch die Kosten für das Entfernen der Sudeleien sein werden, ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Schömberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wenn sie in der Umgebung der betroffenen Halle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sie sich bitte bei der sachbearbeitenden Dienststelle (Telefon 07427 94003 0).

