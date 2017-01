POL-TUT: (Schramberg) Entlaufene Pferde eingefangen

Schramberg (ots) - Durch Verkehrsteilnehmer sind der Polizei am Sonntag, gegen 15 Uhr, zwei freilaufende Pferde im Bereich Winzeln gemeldet worden, die in Richtung Waldmössingen galoppierten. Beim Eintreffen der Streife hatte eine Frau die beiden Pferde beim Kreisverkehr Waldmössingen bereits eingefangen. Die Tiere wurden in einem nahegelegenen Pferdestall vorübergehend untergestellt. Der Besitzer hatte sich in der Zwischenzeit bei der Polizei gemeldet und kümmerte sich sofort um seine zwei Ausreißer.

