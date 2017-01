POL-TUT: (Lauterbach) Auf schneeglatter Fahrbahn in Vorfahrtstraße gerutscht

Lauterbach (ots) - Auf schneeglatter Straße ist am Sonntag, gegen 11 Uhr, ein 52-jähriger Renault Fahrer in eine Vorfahrtstraße gerutscht und hat rund 20.000 Euro Sachschaden verursacht. Der 52-Jährige war auf der abschüssigen Straße aus Richtung Käppeleshof kommend in die Landesstraße 108 gerutscht und dort mit einem vorfahrtsberechtigten Citroen eines 64-Jährigen zusammengestoßen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

