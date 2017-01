POL-TUT: (Schramberg) Nach Parkrempler geflüchtet

Schramberg (ots) - Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er mit seinem Fahrzeug in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, gegen einen Seat Leon gestoßen war. Das Fahrzeug war in der fraglichen Zeit auf dem Parkplatz eines Modehauses "Am Schlößle" geparkt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

