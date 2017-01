POL-TUT: (Rottweil-Bundesautobahn 81) Unfall fordert 10.000 Euro Sachschaden

Rottweil-Bundesautobahn 81 (ots) - Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Sonntag, gegen 15.15 Uhr, auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil entstanden. Ein 60-jähriger BMW Fahrer war in Richtung Singen unterwegs und wechselte auf den Überholstreifen um einen Vorausfahrenden zu überholen. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der 60-Jährige einen von hinten heranfahrenden Pkw einer 49-Jährigen. Um einen Unfall zu verhindern, bremste die 49-Jährige ihren Wagen voll ab und verlor hierbei die Kontrolle über den Wagen. In der Folge schleuderte der Pkw in die Leitplanken. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

