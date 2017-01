POL-TUT: (Horb am Neckar) Unfall auf der Landesstraße 355b

Horb am Neckar (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 11.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 355b, zwischen Horb-Hohenberg und Horb-Heiligenfeld zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer, auf der Fahrt in Richtung Heiligenfeld, erkannte einen abbremsenden Ford Focus zu spät und fuhr in dessen Heck. Der Ford wurde durch die Aufprallwucht auf einen vorausfahrenden Volkswagen geschoben, der hinter einem Winterdienst-Fahrzeug herfuhr. Bei der Kollision wurde die Beifahrerin des Fords leicht verletzt. Der Ford wurde durch den Unfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte insgesamt bei etwa 5.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell