POL-TUT: (Tuttlingen) Feuerwehreinsatz

Tuttlingen (ots) - In der Moltkestraße ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 02.30 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Gemeinschaftsunterkunft löste die Brandmeldeanalage aus, sodass die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Mann anrückte. Vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden: Grund der starken Rauchentwicklung waren lediglich überschätzte nächtliche Kochkünste eines Bewohners.

