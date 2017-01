POL-TUT: (Haigerloch-Gruol) Auto kracht wegen Schneeglätte und zu hohem Tempo in Gegenverkehr - sechs Leichtverletzte

Haigerloch-Gruol (ots) - Am Sonntagnachmittag hat es auf der Straße zwischen Erlaheim und Gruol, kurz vor Gruol, heftig gekracht. Ein aus Richtung Erlaheim kommender Toyota Yaris kam in einer langgezogenen Rechtskurve wegen der winterlichen Verhältnisse auf die Gegenfahrbahn. Er fuhr für die Straßenverhältnisse zu schnell und rutschte deswegen über die Fahrbahnmitte. Im selben Moment kam dort ein Mercedes Benz entgegen, dessen Fahrer keine Chance zum Ausweichen hatte. Die beiden PKWs stießen frontal zusammen. Der Unfallverursacher, seine Mitfahrerin und alle vier Insassen im Mercedes wurden leicht verletzt, an der Unfallstelle notärztlich versorgt und dann mit dem Sanka in verschiedene Kliniken gebracht. Der Sachschaden ist hoch: er wird auf mindestens 53.000 Euro geschätzt. Für beide Fahrzeuge wurde ein Abschleppdienst benötigt. Die K 7121 war für längere Zeit gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell